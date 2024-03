Sinner, sorpresa alla Nazionale di calcio a Miami: l'abbraccio con Buffon e Spalletti, l'applauso degli Azzurri

Primo allenamento degli Azzurri con visita a sorpresa di un altro straordinario atleta che porta in alto, con orgoglio, il tricolore nel mondo: Jannik Sinner. Il tennista numero 3 al mondo, vincitore degli Australian Open e reduce dalla sconfitta in semifinale con Alcaraz a Indian Wells, è infatti arrivato a Miami per il torneo ATP 1000 iniziato ieri, al quale prendono parte anche altri italiani oggi in campo (Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori, Flavio Cobolli e Camila Giorgi).

L'accoglienza degli Azzurri

Accolto dal presidente federale Gabriele Gravina, dal Ct e dal capo delegazione Gigi Buffon, e salutato dall'applauso degli Azzurri al suo ingresso in campo, Sinner si è fermato a lungo allo stadio, intrattenendosi con diversi calciatori, e dovrebbe tornare a tifare Italia, impegni permettendo, anche giovedì pomeriggio in occasione dell'amichevole con il Venezuela.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 10:39

