Sinner fa visita alla Nazionale a Miami: l'applauso degli azzurri e l'abbraccio con Spalletti e Buffon

Primo allenamento dell'Italia a Miami con un tifoso d'eccezione: Jannik Sinner ha fatto visita alla Nazionale ed è stato accolto dagli applausi di calciatori e staff. Il tennista numero 3 al mondo, vincitore degli Australian Open e reduce dalla sconfitta in semifinale con Alcaraz a Indian Wells, è infatti arrivato a Miami per il torneo ATP 1000 iniziato ieri, al quale prendono parte anche altri italiani oggi in campo (Berrettini, Sonego, Arnaldi, Vavassori, Cobolli; Giorgi).

Sinner accolto da Gravina e Buffon

Accolto dal presidente federale Gabriele Gravina, dal Ct e dal capo delegazione Gigi Buffon, Sinner si è fermato a lungo allo stadio, intrattenendosi con diversi calciatori, e dovrebbe tornare a tifare Italia, impegni permettendo, anche giovedì pomeriggio in occasione dell'amichevole con il Venezuela. Gli azzurri sono atterrati a Miami nel pomeriggio di martedì, intorno alle 18, prendendo a riferimento il fuso orario della costa est statunitense, dopo circa 13 ore di viaggio a bordo dell'A330neo di ITA Airways, partito ieri mattina da Roma alle 10.20.

Spalletti: "Mamma mia"

Dopo aver scherzato con Buffon, che gli ha fatto i complimenti paragonandolo a Luna Rossa, ecco l'incontro con Spalletti che ha esaltato Jannik, tra il divertito e il riservato, utilizzandolo come esempio di fronte alla squadra. commissario tecnico della Nazionale, lo ha abbracciato affettuosamente limitandosi a sussurrare "mamma mia", prima di accompagnarlo davanti ai calciatori azzurri che gli hanno riservato un bell'applauso.

Il viaggio è stato scandito dal giusto relax nelle accoglienti aree Business e Premium dell'aereo, qualche film, lunghe chiacchierate, le foto di rito con i viaggiatori presenti sul volo, e la consueta qualità della cucina della tradizione italiana.

