Sinner, match interrotto per un malore: Jannick prende acqua e ghiaccio e soccorre il tifoso

di Redazione web

Match interrotto tra Sinner e O'Connell per diversi minuti per permettere i soccorsi ad uno spettatore svenuto probabilmente per il caldo. A fermare l'incontro degli ottavi di finale degli Atp di Miami sul punteggio di 6-4, 2-0 per l'altoatesino, è stato proprio il numero 3 del mondo che fin da subito è corso prendere acqua e ghiaccio nel suo frigo passandola al pubblico per una catena umana diretta a soccorrere la persona che si è sentita male sulle tribune. Dopo una decina di minuti si è tornati a giocare.

Sinner era stato protagonista in una circostanza analoga alle scorse Atp finals di Torino: una persona si era sentita male sugli spalti e l'azzurro, in campo contro Rune, era accorso tra gli applausi del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 21:54

