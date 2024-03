Jannik Sinner gioca a tennis in carrozzina con il numero 1 al mondo: «Voleva capire quanto è difficile»

di Redazione web

Campioni di due mondi, simboli di un unico sport. A Miami Jannik Sinner ha incontrato per qualche scambio, seduto anche lui in carrozzina, Alfie Hewett, una leggenda del wheelchair tennis, presente per la prima volta con un torneo all'Hard Rock Stadium in occasione del Miami Open.

Hewett, diventato numero 1 del mondo nel wheelchair in singolare a vent'anni nel 2017, ha vinto otto titoli Slam in singolare e ben 19 in doppio, specialità in cui ha vinto almeno quattro volte ciascun major. Medaglia d'argento alla Paralimpiadi di Tokyo 2020, è stato nominato Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 2023.

Sinner ha voluto provare a scambiare qualche palla con Hewitt per capire la difficoltà e la fatica di giocare a tennis da seduti. Nel tardo pomeriggio italiano l'altoatesino è atteso dalla sfida agli ottavi di finale contro l'australiano Christopher O'Connell.

