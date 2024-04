Sinner, la festa “low profile” dopo il trionfo a Miami: cosa ha fatto con il suo staff

di Redazione web

Se qualcuno si è immaginato Jannik Sinner pronto a stappare una bottiglia di champagne per la vittoria del Miami Open che l'ha proiettato al secondo posto del ranking Atp ha sbagliato.

Cosa ha fatto Sinner dopo la vittoria in Florida?

Ecco cosa ha rivelato lui stesso in conferenza stampa. «Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti - ha detto l'altoatesino in conferenza stampa, ribadendo sobrietà e disciplina - Mi basta una cena tranquilla con il mio team (la serata dopo il successo l'ha passata a Downtown Miami, nel solito ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo, ndr). È stata una settimana speciale e ne sono contento, ma ora si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo. Non c'è molto tempo».

Sinner dopo il trinfo di Miami

«Essere n.2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo ma la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente di semifinale e in finale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA