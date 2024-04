Sinner, Panatta: «È già il numero 1, sorpasso a Djokovic entro l'estate. Gli avversari sanno che non possono batterlo»

di Redazione Web

Il mondo del tennis ai piedi di Jannik Sinner. L'Italiano continua il suo 2024 da sogno con la vittoria a Miami, che gli ha consegnato il numero 2 in classifica Atp. Tra chi ne tesse le lodi c'è anche Adriano Panatta, che gli ha già consegnato lo scettro di tennista italiano più forte della storia, nonostante Sinner sia ancora agli inizi della carriera. «Sta già giocando da numero 1, entro l'estate supererà Djokovic - ha detto Panatta a Rainews - Gli avversari che lo sfidano hanno la consapevolezza di non poterlo battere, vi pare poco? Gioca un tennis da extraterrestre, non ho mai visto nessuno tirare così forte». L'unica sconfitta stagionale è arrivata a Indian Wells contro Alcaraz: «Lui e Carlos diventeranno come Federer e Nadal», ha aggiunto Panatta.

Sinner quando diventerà numero 1? Ecco perché il sorpasso a Djokovic può avvenire al Roland Garros (dopo la vittoria a Miami)

Cosa ha detto Sinner

Se qualcuno si è immaginato Jannik Sinner pronto a stappare una bottiglia di champagne per la vittoria del Miami Open che l'ha proiettato al secondo posto del ranking Atp ha sbagliato: «Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti - ha detto l'altoatesino in conferenza stampa, ribadendo sobrietà e disciplina - Mi basta una cena tranquilla con il mio team (la serata dopo il successo l'ha passata a Downtown Miami, nel solito ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo, ndr).

