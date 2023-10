Sinner eliminato a Shanghai: Jannik si arrende al tie break, Shelton vola ai quarti

di Redazione web

Dopo la gioia per il trionfo di Pechino, c'è la delusione di Shanghai. Il viaggio di Jannik Sinner nel Masters 1000 cinese si interrompe agli ottavi di finale. L'altoatesino è stato infatti sconfitto da Ben Shelton in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-7 in due ore e 32 minuti di gioco. Dopo aver dominato il primo set il tennista azzurro è calato di intensità soprattutto in risposta, soffrendo il servizio potente dell'avversario, che alla fine ha chiuso il match con oltre 10 ace.

Anche al tie break, nell'ultimo e decisivo set, la battuta dell'americano è stato un fattore determinante che ha permesso a Shelton di volare subito sul 4-0, con Sinner che è riuscito a rimontare ma ha dovuto arrendersi perdendo il parziale 7-5.

IL PRIMO DUELLO A BEN ⚔️



Ben Shelton supera in rimonta Jannik Sinner per 2-6 6-3 7-6, mettendo la parola fine all'ottimo swing asiatico dell'italiano.



Non sono bastate a Jannik le 8 palle break salvate nel terzo set e la rimonta da 0-4 nel tie break! 😥#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/lzxqfhlYCi — Vita Sportiva (@vitasportivait) October 10, 2023

Dopo la semifinale conquistata agli ultimi Us Open, persa contro Novak Djokovic, Shelton conferma quindi i suoi progressi e ai quarti di finale affronterà un altro americano, Sebastian Korda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 17:30

