Sinner batte Dimitrov 6-3, 6-1 e vince il Miami Open: è il numero 2 del ranking Atp. La gioia di Jannik: «Mi godo queste vittorie, una stagione bellissima»

Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo atto del Miami Open e di fronte avrà il bulgaro Grigor Dimitrov. La finale è in programma questa sera, con l'azzurro che avrà la possibilità di diventare N°2 al mondo, in caso di vittoria del torneo. L'azzurro 22enne, testa di serie numero 2 e terzo giocatore del mondo sfiderà alle 21.00 il bulgaro classe 1991 che è a caccia del decimo titolo, il secondo quest'anno dopo quello vinto a Brisbane. Jannik Sinner ha travolto in semifinale Daniil Medvedev per 6-1, 6-2 in 1h10'. L'azzurro ha dominato il russo, terzo giocatore del tabellone, in un match senza storia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA