Nadal operato nel giorno del suo compleanno: rientra nel 2024

Operazione chirurgica per Rafa Nadal: lo spagnolo è stato operato in artroscopia per una lesione all'ileopsoas sinistro e dovrà stare lontano dai campi per 5 mesi. Probabile che, a questo punto, Nadal rientri per il 2024, che ha annunciato essere il suo ultimo anno da professionista.

Nadal oggi ha compiuto 37 anni

Lo spagnolo proprio oggi, 3 giugno, ha compiuto 37 anni. I fastidi all'ileopsoas lo hanno costretto al ritiro ad inizio gennaio: l'intervento chirurgico, compiuto a Barcellona,

dovrebbe aver risolto finalmente il problema al tendine.

