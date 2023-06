Milan, Ibrahimovic alla partita di addio? Spuntano le foto da San Siro: sui cartelloni «GodBye Zlatan»

Domani sera a San Siro il Milan chiude la sua stagione contro l'Hellas Verona. Una partita che conta relativamente per la classifica dei rossoneri (gli ospiti invece si giocano la salvezza) ma che per i tifosi del Diavolo sarà un'occasione per sapere qualcosa di più sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, il suo totem, l'uomo che dopo il suo arrivo ha risollevato le sorti del club dopo tanti anni di mediocrità.

La foto dei cartelloni pubblicitari

Su Twitter spunta infatti una foto che sta facendo discutere: sui tabelloni pubblicitari a bordo campo si vede infatti la scritta "GodBye Zlatan", un gioco di parole tra "goodbye" e "God", data la tendenza - tra il serio e il faceto - di Ibra di paragonare se stesso a Dio. Chissà che la partita di domani non sia infatti l'ultima apparizione, anche se a bordo campo (è ancora infortunato, quindi è indisponibile) dello svedese davanti ai suoi tifosi. Secondo il sito SempreMilan.com, che ha postato la foto, si tratterebbe di un test di qualche giorno fa, ma non ci sarebbe ancora stata la decisione sul futuro del giocatore.



Zlatan nelle ultime settimane non ha mai sciolto i dubbi sul suo futuro: «Maldini mi ha fatto firmare qualcosa, non so cosa c'era dentro, forse c'era un altro anno di contratto», ha scherzato qualche giorno fa. Ma dati i tanti infortuni che gli hanno impedito di dare un contributo praticamente per tutta la stagione, per Ibra potrebbe essere arrivato il momento di dire addio al Milan o addirittura al calcio, a quasi 42 anni.

Le parole di Pioli e Palladino

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, mister Stefano Pioli ha glissato sull'argomento: «Ibra? Innanzitutto devo dire che mi dispiace che Zlatan non sia riuscito ad essere a disposizione per domani, ci abbiamo provato e ci ha provato: non è in condizioni di scendere in campo. Io e Zlatan abbiamo parlato in questi giorni, sono cose che devono rimanere tra noi. Quello che sarà il futuro lo deciderà lui e lo deciderà il club». «Deciderà con tutta onestà, con grande responsabilità quello che sarà il suo futuro. Abbiamo parlato ma è giusto che certe cose rimangano tra di noi».



Quanto a un suo eventuale futuro con il Monza («Galliani mi chiama tutti i giorni da tre anni», aveva detto lo stesso Ibrahimovic), l'allenatore Raffaele Palladino non smentisce le voci e non si sottrae allo scenario che potrebbe vedere lo svedese in Brianza: «Zlatan è un campione, valuteremo quel che c'è da valutare», spiega Palladino. «Ovvio che per i grandi campioni ci sia sempre spazio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 15:11

