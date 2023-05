Balotelli e sexy ricatto, avvocato trevigiano condannato per tentata estorsione

Perché sempre lui, si chiedeva in una celebre esultanza ai tempi del Manchester City. Mario Balotelli è da sempre calamita del gossip e delle polemiche, ma dopo tante "balotellate" ecco una grande soddisfazione. Il calciatore, in forza al Sion in Svizzera, è stato assolto e pure rimborsato. L'attaccante si è preso una rivincita sull'avvocato trevigiano, Roberto Imparato, che è stato condannato in sede civile a due anni e tre mesi di reclusione, oltre a l'imposizione di pagare 80mila euro di multa a Balotelli.

Mario Balotelli e la tentata estorsione

La Procura di Vicenza ha condannato Roberto Imparato dopo la tentata estorsione nei confronti del calciatore, ex attaccante della Nazionale e di Inter, Milan e Liverpool. I giudici hanno condannato oggi il legale al termine del processo.

La vicenda riguardava una iniziale accusa nei confronti del calciatore mossa da una giovane vicentina con cui Balotelli ha confermato di avere avuto dei rapporti consenzienti e che sarebbe stata spinta dall'avvocato trevigiano a muovere un'accusa per violenza sessuale, caso poi archiviato.

Il legale avrebbe poi minacciato il calciatore di vendere la notizia ai giornali, allegando delle foto sexy, e in cambio del silenzio gli avrebbe chiesto 100mila euro.

