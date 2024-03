Matteo Berrettini vola in finale a Phoenix: stasera sfida il portoghese Borges. «Sto cercando di divertirmi

Matteo Berrettini è tornato e non si ferma più. Al rientro dopo uno stop di sette mesi l'azzurro ha conquistato la finale al torneo Challenger di Phoenix, in Arizona. In semifinale ha sconfitto 7-6 (2), 7-6 (2) l'australiano Aleksandar Vukic. Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges. «E' passato tanto dall'ultimo torneo, sto cercando di divertirmi e di godere di questi momenti sul campo», ha detto il tennista romano subito dopo il match.

Berrettini non giocava un match ufficiale da sei mesi e mezzo a causa dell'infortunio alla caviglia che lo aveva messo ko agli Us Open 2023. Ed era proprio da New York, ma nel 2022, che l'azzurro non infilava una serie di quattro successi di fila. Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges (questa sera alle ore 22), numero 60 del ranking, e quinta testa di serie, nonché campione in carica. Tra i due non ci sono precedenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 09:12

