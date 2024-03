Invasione delle api a Indian Wells, Alcaraz e Zverev scappano dal campo: lo spagnolo viene punto, match sospeso

Alcaraz contro Zverev a Indian Wells. Partita sospesa. Motivo? Per invasione di api. Sembra incredibile ma è proprio così. Il match dei quarti di finale era sull'1-1 (del primmo set) quando frotte di insetti hanno iniziato ad "invadere" il campo.

Avevano "nidificato" sulla telecamera mobile e da lì sono iniziate le incursioni. Abbastanza "violente", tanto che lo stesso Alcaraz (preso particolamente di mira dallo sciame) ha pensato bene di riparare fuori dal campo. Dandosi letteralmente alla fuga. Risultato? Partita sospesa.

E' stata sospesa solo questa partita: sugli altri campi non c'è alcuna "invasione" e quindi si gioca regolarmente.

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB