Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Berrettini torna alla vittoria dopo 6 mesi

Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioco.

Sinner affronterà domani, 14 marzo, il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17'. L'orario della partita dell'azzurro è ancora da stabilire. Stastera invece toccherà a Luca Nardi, che dopo aver battuto Novak Djokovic, sfiderà Tommy Paul.

Berrettini torna alla vittoria

Prima di Sinner, era sceso in campo Matteo Berrettini, al ritorno ufficiale dopo il lungo infortunio. Il romano ha sfidato Gaston al torneo di Phoenix e ha vinto in tre set. Scivolato al numero 154 del mondo, supera il 23enne francese, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 42 minuti al torneo challenger 175 di Phoenix (cemento, montepremi 225.000 dollari) in Arizona.

