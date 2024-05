Camila Giorgi, gli avvocati: «Il Fisco non c'entra niente. Rientrerà in Italia solo dopo una pausa di riflessione»

di Redazione web

«Nessuna intenzione di sottrarsi alle responsabilità, Camila rientrerà prossimamente in Italia». Lo dicono Così gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra, legali di Camila Giorgi, in una nota. «L'allontanamento dalla residenza di Calenzano è temporaneo e dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica» spiegano aggiungendo che il ritiro di Camila dalle competizioni agonistiche non ha niente a che vedere con la vicenda legata agli accertamenti della GdF.



Camila Giorgi, il ritiro e i misteri. Il Fisco: «Pignorare 464mila euro», ma potrebbero essere di più



Nessuna volontà di sottrarsi

«Si tratta in realtà di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covid Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell'attività agonistica -spiegano ancora- Riguardo all'allontanamento dalla residenza di Calenzano, si è trattato di una allontanamento temporaneo dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica. Nessuna intenzione di sottarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta». «In ogni caso prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi», concludono i legali.

Il fisco

È da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il Fisco sarebbe alle calcagna di Camila Giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le notizie che la riguardano per questioni tutt'altro che sportivo sono «fake». Al momento però di lei si sono perse le tracce, potrebbe trovarsi negli Usa, ma gli accertamenti fiscali corrono veloci tanto che «l'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis» perché Giorgi deve 464mila euro al fisco per tasse non pagate. Un tassello di chiarezza in una vicenda dai contorni ancora tutti da definire e su cui sarebbe al lavoro anche la Guardia di Finanza per un eventuale strascico giudiziario per evasione. Il pignoramento formalizzato dall'Entrate non esclude, infatti, che il debito della tennista azzurra con l'erario possa essere anche maggiore. La cifra pignorata rappresenta semplicemente la cartella esattoriale girata alla Fitp.



La federazione è coinvolta nella questione perché paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti.

Dove è finita?

Intanto a Calenzano, centro in provincia di Firenze dove abitava con la famiglia, di lei non c'è traccia da giorni. «Qui non è che l'abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese - taglia corto il sindaco Riccardo Prestini -. I suoi impegni l'hanno sempre portata lontano. Anch'io come sindaco in cinque anni l'avrò vista forse due volte. Una per un riconoscimento che le consegnammo in Comune, un'altra volta venne in municipio per una questione, come cittadina, nel 2023. Formalmente risulta ancora come nostra residente». La famiglia di Camila si è trasferita nel comune industriale tra Firenze e Prato per motivi di lavoro. «Per quanto ne sappiamo hanno attività nel settore del pronto moda e dell'abbigliamento - aggiunge il primo cittadino -. Sappiamo tutti che Camila quando era più giovane si allenava anche in un centro sportivo della zona, poi col professionismo lo ha lasciato. Le necessità dello sport praticato ad alti livelli l'hanno portata a scegliere altre modalità di training, oltre ai viaggi da una parte all'altra del mondo per disputare i tornei». Da giorni alla casa, una villetta a due piani in una zona di costruzioni recenti, non ci sono movimenti. I vicini hanno la sensazione che anche i genitori siano andati via, ma nessuno ci giurerebbe. A confermare questa ipotesi anche un dettaglio: lo sportellino della cassetta delle lettere era aperto, dentro volantini e fogli. Nessuno lo ha rimesso a posto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA