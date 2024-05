Gerard Depardieu, l'attore si alza dal tavolo per avventarsi su Rino Barillari. Il video dell'aggressione in via Veneto

Incredibile a Roma. Momenti di paura per il king dei paparazzi, Rino Barillari, che intorno alle 14 di oggi - martedì 21 maggio - all'Harry's Bar di via Veneto ha beccato Gerard Depardieu a pranzo con la sua compagna e altre quattro persone ai tavolini all'aperto dello storico locale romano, e ne ha "guadagnato" un'aggressione.

Barillari picchiato da Depardieu

Secondo quanto ricostruito dall'agenzia Adnkronos, Barillari dopo aver visto Depardieu ha sfoderato la sua macchina fotografica immortalando i commensali seduti a tavola: una sorpresa evidentemente non gradita, perché la compagna dell'attore francese avrebbe assalito il 79enne fotoreporter, afferrandogli un braccio. Mentre Barillari cercava di divincolarsi, a quel punto Depardieu gli avrebbe prima tirato del ghiaccio, e poi lo avrebbe colpito con tre pugni al volto scaraventandolo a terra.

«Mi ha dato tre cazzotti, lo denuncio»

Il fotoreporter è stato assistito dal titolare del locale, Piero Lepore, il primo a chiamare i soccorsi. Adesso sarà portato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. «M'ha dato tre cazzotti, mo' lo denuncio ai carabinieri - le prime parole di Barillari, riportate dall'Adnkronos - ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita. A Cannes fanno cinema, qui le str***».

«Mica ho più 15 anni, mi fa male la testa»

«Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Mi fa male la testa oh, mica ho più 15 anni, ce ne ho 79», racconta all'Adnkronos con la voce rotta dallo spavento. «Oggi c'è sciopero dei taxi in città, quindi io sono arrivato in via Veneto a piedi - dice il fotoreporter del Messaggero - Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n'è accorta e mi ha lanciato un po' di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre...».

Cosa è successo dopo

«Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo 'merd'. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le str***ate». «Adesso però so' affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so' rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Aho' - dice - 'a guera è guera'».

Il proprietario: scene che succedevano 15 anni fa

«Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo».

L'avvocata dell'attore accusa Barillari

«Il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu oggi nel cuore di Roma, Magda Vavrusova». Lo scrive in una nota Delphine Meillet, avvocata del foro di Parigi in qualita di legale rappresentante della giovane che era in compagnia dell'attore francese all'Harry's Bar a via Veneto mentre Barillari scattava delle foto e, secondo quanto riportato ai carabinieri, veniva preso a pugni dall'attore francese. «Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo», ha dichiarato agli agenti della Questura di Roma ai quali ha sporto denuncia per violenza.

Anche la compagna in ospedale

Magda Vavrusova, secondo la legale, è al Policlinico Umberto I di Roma in questo momento. «Questo fotografo, che non è al suo primo litigio, - scrive ancora - vanta quasi 170 emergenze mediche per aver litigato con celebrità che si rifiutavano di farsi fotografare. Di fronte alla violenza della situazione, Gérard Depardieu, intervenuto tra i paparazzi e la sua compagna, è caduto ed è scivolato su di lui». Il famoso attore e la sua compagna sono saliti quindi in macchina, mentre il fotografo, nonostante tutto, denuncia ancora la Meillet, «persisteva nel tempestarli di foto». Delphine Meillet per suffragare la sua tesi riporta anche una frase detta da Barillari in passato: «In un'intervista ha detto: 'Quando rincorri qualcuno e gli scatti una foto, cosa fai con quella foto? Hai bisogno di una storia. La lite era il momento della provocazione: se la persona rifiutava, le foto migliori le ottenevi quando la facevi arrabbiare'. Sarà perseguito per aver fabbricato la propria storia» conclude.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 21:10

