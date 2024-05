Fedez e Ferragni, in vendita Villa Matilda sul Lago di Como da 5 milioni di euro: la coppia l'aveva acquistata pochi mesi fa

di Redazione web

L'imponente super-villa sul Lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni, acquistata neanche un anno fa, sarebbe ora in vendita. Le foto di Villa Matilda, così è stata intitolata dalla coppia, in omaggio alla cagnolina di Chiara morta lo scorso 29 luglio, sono apparse sul sito di una nota agenzia immobiliare e segnalate sui social da Selvaggia Lucarelli. La separazione, insomma, sembra essere veramente a un punto di non ritorno e una casa extra lusso del genere, sfruttata poco dalla coppia, è difficile da far rientrare in un qualsiasi accordo di separazione. Secondo la giornalista, la villa sarebbe «scomoda, in quanto accessibile dal lago e con non poche difficoltà da terra».





La villa

Una mega casa extra lusso di oltre 900 mq su due piani (più il piano seminterrato) ubicata a Pognana Lario, borgo del cuore della coppia che conta 700 abitanti. A picco sul lago e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni elganti dai colori tenui: tutto è stato curato nei dettagli e sono stati proprio i Ferragnez a aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto su Instagram. «Our new family house at Lake Como» - la nostra nuova casa di famiglia al Lago d i Como» con queste poch parole l'influencer mostra su Instagram gli scatti della dimora finiti sulla rivista Ad Italia.

