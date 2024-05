Topolini e montagne

di Alberto Mattiacci

La Finanza e le Dogane di Livorno hanno sequestrato 134 esemplari di piccole auto elettriche Fiat provenienti via mare dal Marocco. Uno le osserva e dice: “ma no, hanno sbagliato fotografia, quelle sono Citroen!”. Invece no, pare che sia un nuovo modello della casa (un tempo) torinese.

Un primo tema di questa storia è il bassissimo livello di originalità delle auto oggi sfornate dai designer. Cercate su Internet un po’ di modelli degli anni Settanta, per esempio, per vedere quanto fossero diversi fra di loro -e osservate quanto invece siano miseramente simili oggi. Morale: dove sta la concorrenza?

La casa automobilistica (un tempo) torinese contesta il fermo, pare giustificato con il fatto che queste vetture espongono adesivi con la bandiera italiana violando le leggi nazionali sull'origine dei prodotti.

Ce n’è una terza: la globalizzazione ci ha indotti a credere che vale dove le pensi le cose, non dove le fai. Il celebre “designed in California” suggerisce l’idea che la parte pregiata del prodotto sia americana e che dunque il “Made” sia dove lo progetti e non dove lo monti.

Insomma, ce n’è abbastanza per pensare che la vicenda di quelle macchine sia la storia di un (anzi, di “una”) Topolino che partorisce la montagna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:15

