Camila Giorgi, il ritiro e i misteri. Il Fisco: «Pignorare 464mila euro», ma potrebbero essere di più

di Daniele Petroselli

Il caso di Camila Giorgi continua ad essere sempre più misterioso. Dopo la notizia del ritiro, arrivata solamente tramite la notifica sul sito dell'ITIA (International Tennis Integrity Agency), l'azzurra ha rotto il silenzio nelle ultime ore pubblicando sui social un messaggio in cui, ufficializzando l'addio al tennis, parlava anche degli "articoli fake" nei suoi confronti, in particolare sulle vicende extra-campo che la vedono coinvolta.

I problemi col Fisco



La Guardia di Finanza avrebbe convocato l'ex tennista il 13 aprile per notificare a lei e alla sua famiglia documenti su accertamenti fiscali: l'accusa sarebbe di non aver presentato per diversi anni la dichiarazione dei redditi. Ma proprio ieri ecco la novità: all'Ansa la Federtennis ha confermato che l'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi nei suoi confronti perché Camila Giorgi deve 464 mila euro al fisco di tasse non pagate.

Internazionali

Per quanto riguarda il tennis giocato, agli Internazionali fuori ancora un big: Il n.1 Novak Djokovic è stato eliminato (e fischiato) al terzo turno dal cileno Tabilo in due set (6-2, 6-3). Con il serbo che nel post-match accusa: «Non avevo alcuna coordinazione. Devo fare controlli medici e vedere cosa sta succedendo. Eliminazione colpa della borraccia che mi ha colpito in testa dopo la partita con Moutet? Non lo so, devo verificarlo, ma potrebbe essere».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA