Lista ragazze trofeo, il liceo Visconti decide per il 6 in condotta ai responsabili: potranno sostenere la maturità Più di trenta ragazze scritte su un foglio. Una lista delle ragazze conquistate, come fossero un trofeo da esporre







di Redazione web Sei in condotta e una sospensione «simbolica» di sei giorni, visto che l'anno scolastico è finito, trasformata in un'attività con il Telefono Rosa. Sarebbe questa la decisione presa dal consiglio di classe del liceo Visconti, al centro di Roma, nei confronti degli studenti dell'ultimo anno autori della lista con i nomi delle ragazze conquistate, affissa alla porta della classe. «Bene che siano stati presi provvedimenti – afferma Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma – anche se il sei in condotta ha un'influenza minima sul credito scolastico che si calcola sulla media di tutte le materia. Con il cinque, al contrario, non sarebbero stati ammessi alla maturità». Cosa è successo Più di trenta ragazze scritte su un foglio. L'episodio, anticipato dal Messaggero, è accaduto lunedì. A scrivere la lista, spiegano dal collettivo, sono stati «gli stessi ragazzi citati nella lista, i quali arbitrariamente hanno esplicitato, e affiancato ai loro, i nomi delle ragazze con cui erano intercorse relazioni private. Questo atto non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte – hanno sottolineato le alunne – ma il fatto che gli autori si sono sentiti liberi di esporre tale lista evidenzia un'assente consapevolezza della gravità di tale atto e la presunzione di una legittimità nel compierlo inesistente e abominevole». Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 19:36

