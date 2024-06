Trovato morto nell'albergo dove lavorava come cuoco: Michele Prevedello aveva 45 anni. Non rispondeva alle telefonate

di Redazione web

Dramma nel Trevigiano. Michele Prevedello, 45 anni, è stato trovato morto in una camera d'albergo in laguna a Burano. Era originario di Fietta, a Pieve del Grappa. In quella struttura lavorava come cuoco da poche settimane. Era stato chiamato a sostituire il capo chef. E non sarebbe dovuto rimanerci a lungo. Lo chiamavano i ristoranti sparsi in giro per il mondo, dove aveva iniziato a fare esperienza fin da giovane, dopo aver concluso gli studi all’Alberghiero.

La Procura ha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso.

Cosa è successo

Prevedello da qualche giorno non rispondeva alle telefonate della madre e della sorella. Aveva il giorno libero domenica. Sabato sera era entrato in camera, apponendo all’esterno il cartello «Non disturbare». Poi, nessuno l’aveva più visto.

Madre e sorella, preoccupate dal prolungato silenzio, hanno avvisato la direzione generale dell’hotel che mercoledì mattina ha aperto la porta della camera d’albergo, trovandolo riverso sul pavimento, vicino al letto.

Probabilmente gli è stato fatale un malore che può averlo colto improvvisamente la notte.

