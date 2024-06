Simone Borgese, lo stupratore seriale dell'8 maggio solo ai domiciliari: era tornato in libertà da 3 anni. Incastrato dalla targa

Una nuova violenza compiuta esattamente nove anni dopo. Simone Borgese, 39 anni, già condannato in passato per altri due abusi avvenuti nella capitale, è stato nuovamente arrestato ma è finito ai domiciliari per volere del gip. La Procura invece aveva chiesto la detenzione in carcere. Dopo le condanne per gli stupri di una tassista l'8 maggio del 2015, e ancor prima nel 2014 di una 17enne in un'ascensore, il 39enne è stato fermato per avere, sempre a Roma e sempre l'8 maggio ma di quest'anno, violentato una studentessa.