Tennis, Asics annuncia il lancio della Tennis Academy

EMEA annuncia il lancio di, una piattaforma virtuale che offre ai maestri di tennis l'accesso diretto a consigli pratici e allenamenti pensati dagli esperti del settore. Una ricerca indipendente dimostra che il 90% dei giocatori di tennis si affida al proprio maestro per suggerimenti e raccomandazioni volte a migliorare il proprio gioco. Tuttavia, la maggior parte dei maestri afferma di non avere abbastanza tempo e risorse per rimanere informato, perché assorbito dal proprio lavoro di allenatore full-time. ASICS ha creato la Tennis Academy per dare ai maestri un accesso facile e immediato che risponda alle loro necessità e offra le informazioni di cui hanno bisogno.Gli esperti, tra cui allenatori d'elite, preparatori atletici, fisioterapisti e psicologi dello sport, condividono all’interno della piattaforma video e articoli di allenamenti pensati su misura per tenere aggiornata la community sulle ultime tendenze dai campi. Attraverso l'Academy, ASICS supporta i maestri con consigli pratici e sessioni di allenamento per identificare lo stile di gioco specifico di ogni tennista, così come selezionare il prodotto giusto per migliorare le prestazioni dei giocatori e prevenire gli infortuni. “È importante che i giocatori di tennis scelgano una scarpa che si adatti al loro stile di gioco, fondo campo, all-court o una combinazione che chiamiamo il meglio di entrambi", ha detto Rene Zandbergen, Responsabile Product Innovation, ASICS Tennis. "Le scarpe da tennis possono sembrare tutte uguali, ma c'è una tecnologia specifica in ogni modello che supporta e protegge il movimento naturale del piede. Per questo motivo è così importante giocare con la scarpa giusta, al fine di evitare gli infortuni. Entrando in contatto con i maestri di tutta Europa, speriamo di facilitare il loro lavoro nell’identificare lo stile di gioco di ogni tennista e di conseguenza offrire il miglior consiglio possibile”."Sappiamo quanto sia importante la figura del maestro per la crescita di un giocatore di tennis, sia in campo che fuori dal campo, e proprio per questo siamo entusiasti di lanciare ASICS Tennis Academy. Il nostro obiettivo è quello di supportare tutti i maestri con i consigli degli esperti, in modo da tenere alta la concentrazione sul giocatore e adattare i consigli sullo stile di gioco del singolo", ha detto Gary Raucher, Executive Vice President, Categories, ASICS.Patrick Mouratoglou, Fondatore e Presidente della Mouratoglou Academy ha aggiunto: "Essere un maestro significa aiutare i propri giocatori a raggiungere il più alto livello possibile e con la nuova piattaforma virtuale di ASICS sarà più facile farlo. Abbiamo iniziato la nostra partnership con ASICS un anno fa, con l'ambizione di sostenerci a vicenda in un obiettivo comune, per portare avanti il tennis. Supportando e investendo nei maestri, stanno mantenendo questa promessa". Per ulteriori informazioni su ASICS Tennis Academy visitate il sito: asics.com/tennis-academy