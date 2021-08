Francesco Bettella di bronzo: arriva dal nuoto la prima medaglia azzurra alle paralimpiadi

Arriva dal nuoto la prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo: Francesco Bettella, a 32 anni, è bronzo nei 100 dorso S1. Oro per Israele con Shalabi con il tempo 2'28«04, argento per l'ucraino Kol con 2'28»29.

Bebe Vio non partecipa alla gara di sciabola alle paralimpiadi: «Spero di potervi dare spiegazioni». Il video su Twitter

«Sono cominciate alla grande le Paralimpiadi di Tokio per gli atleti veneti. La prima gioia è venuta poco fa dal nuotatore Francesco Bettella, medaglia di bronzo nei 100 metri dorso S1di nuoto. Bravo Francesco, e grazie da tutto il Veneto che ama le sfide impossibili e di solito, come te, le vince». Così il Presidente della Regione Veneto saluta il bronzo del nuotatore veronese alle Paralimpiadi di Tokio, arrivata nella mattina italiana. «Sono certo - aggiunge Zaia - che questo primo podio veneto sia il viatico per nuovi successi anche in altre discipline, perché la squadra italiana, e la sua compagine veneta, forse mai come in questa edizione sono performanti e motivate». «È una storia straordinaria, quella di Bettella - aggiunge Zaia - che, trovando la forza di gettarsi in piscina, ha combattuto, e combatte, una grave neuropatia genetica di cui soffre».

