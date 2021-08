Bebe Vio non partecipa alla gara di sciabola alle paralimpiadi: «Spero di potervi dare spiegazioni». Il video su Twitter

In un video pubblicato sui social, Bebe Vio annuncia che non parteciperà alle gare di sciabola ai giochi paralimpici di Tokyo 2020. Nel video pubblicato su Twitter, la schermitrice si rammarica per quanto avvenuto, ma resta il mistero sui motivi che hanno portato a questa decisione. «Purtroppo niente gara di sciabola... questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e in questa missione non impossibile ma solo rimandata», ha detto senza perdere il sorriso mentre raggiunge il palazzetto per sostenere gli azzurri in gara.

