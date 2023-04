Juventus, che giornata! Il +15 in campionato e la semifinale: adesso cambia tutto

di Francesco Oppini

Che giornata! Anche se solo provvisoriamente perché la sentenza potrebbe essere rivista completamente, parzialmente oppure anche no (potrebbe esserci solo un ammenda economica) prima della fine della stagione, quella di ieri è stata una giornata nel segno della speranza per due cose: la restituzione dei 15 punti di penalizzazione che ci riportano al terzo posto e la qualificazione alle semifinali di Europa League.

La Juve perde ancora nella settimana più importante dell'anno. Mai così male negli ultimi 13 anni

Juve, ci sarà nuovo processo d'appello: accolto il ricorso, restituiti i 15 punti. ​La nuova classifica: bianconeri terzi

La stagione della Juventus adesso torna ad avere un senso e senza mai scordarci i patemi patiti nei mesi precedenti alla sosta per i mondiali adesso possiamo finalmente puntare a qualcosa di interessante dato che stiamo giocando su tre fronti: qualificazione Champions per la stagione prossima più l’Europa League e la coppa Italia attuale. Non male per un club di cui solo qualche mese fa qualcuno parlava di possibile “RETROCESSIONE” e “FALLIMENTO” totale.

D’altronde, tutte le posizioni che corrispondono alla stagione della squadra bianconera (non comunque esaltante) sono state guadagnare “SUL CAMPO” e non negli uffici di qualche ente subordinato al calcio. Che succederà poi? Ad oggi non si può prevedere ma come cantava Battisti; “Lo scopriremo solo vivendo!”

