La Juve perde ancora nella settimana più importante dell'anno. Mai così male negli ultimi 13 anni

di Francesco Oppini

Nella settimana più importante della stagione la Juventus inizia perdendo 1-0 giocando male, anzi malissimo a Reggio Emilia. Perché la settimana più importante della stagione? Semplice, perché mercoledì ci sarà l’attesa risposta per il ricorso fatto al collegio di garanzia per la restituzione o meno della penalizzazione inflitta in classifica, giovedì ci si giocherà l’accesso alle semifinali di Europa League in Portogallo e domenica sera si chiuderà la settimana con Juventus Napoli.

Terza sconfitta su quattro nelle ultime trasferte di serie A giocando e perdendo per l’appunto con Roma, Lazio e Sassuolo, aggiungendo un dato abbastanza inquietante: mai così male negli ultimi 13 anni. Ora però la domanda è un altra: per quanto ancora potremo emotivamente tollerare un atteggiamento così altalenante in quel di Torino parlando dei risultati sul campo dei colori bianconeri? Sinceramente non lo so, certo è che prestazioni di questo calibro non rendono onore al glorioso nome che porta la società torinese che ad oggi, e ancora per molto tempo, resta e resterà la società più vincente, più gloriosa nonché più tifata di tutto lo stivale intero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 22:46

