Sassuolo-Juventus 1-0, le pagelle: Barbieri ok all'esordio. Rabiot scarico, Vlahovic sempre più involuto

di Fabrizio Ponciroli

PERIN 6 Sembra una tranquilla in ufficio ma Defrel gli rovina i piani. Incolpevole sul gol, per il resto fa il suo dovere.

GATTI 6 Ci mette la solita, enorme, voglia. Lotta su ogni pallone e prova anche a dare una mano in attacco. Rischia un clamoroso autogol.

BREMER 6 Un paio di chiusure importanti e, come consuetudine, giganteggia sulle palle alte. In attacco non riesce ad incidere.

DANILO 6 Comanda la difesa con estrema classe. Riferimento costante per i compagni. Si impegna anche in fase di impostazione.

BARBIERI 6 All’esordio da titolare con la casacca bianconera non si fa prendere dall’emozione. Gioca con grande personalità. Promosso (12’ st Cuadrado 6: attacca a testa bassa, non basta).

FAGIOLI 5 Qualche buona idea. Poco coinvolto nel gioco. Macchia la sua prova con l’errore che porta al gol di Defrel (22’ st Miretti 5,5: un po’ troppo timido).

PAREDES 5 Titolare dopo quasi due mesi, vuole stupire tutti, Allegri in primis. Non ci riesce. Poco mobile, viene schermato bene (38’ st Pogba sv).

RABIOT 5 Gara anonima fatta eccezione per un gran colpo di testa che costringe Consigli al miracolo. Scarico.

KOSTIC 5,5 Si attiva meno del solito. I suoi micidiali cross arrivano con il contagocce. In fase difensiva svolge il suo compito (22’ st Chiesa 6,5: crea tanti pericoli, porta vivacità).

MILIK 5 Tante sponde ma poco concreto in zona gol. Cerca, senza trovarlo, il modo di rendersi utile nel duetto con Vlahovic. Infruttuoso (12’ st Di Maria 6: almeno prova qualcosa di diverso).

VLAHOVIC 5 Non segna dallo scorso 16 marzo ed è sempre più spaesato. Non calcia mai verso la porta neroverde. Involuzione preoccupante.

ALLEGRI 5 Sconfitta pesante da digerire. Gioco stagnante e poca aggressività. Fa tutti i cambi che può ma la sostanza non cambia. Blackout.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA