Incidenti calciatori, non solo Immobile. Da Totti a Perotti, Keita e Bruno Peres: i precedenti a Roma

Ciro Immobile è l'ultimo calciatore ad aver avuto un incidente per le vie della Capitale. Ma la punta della Lazio è solo l'ultimo in ordine di tempo dei giocatori di Roma e Lazio ad aver avuto una disavventura sull'asfalto romano. Bolidi distrutti, sorpassi azzardati, tamponamenti, alcol e velocità. Una lunga serie di incidenti che si sono verificati nel corso degli anni, dove si registrano episodi di ogni tipo. Dove a primeggiare nella particolare classifica sono sicuramente i giallorossi.

Non solo Ciro Immobile: tutti gli incidenti

La lunga serie di incidenti "celebri" inizia nel lontano 2000, quando un giovanissimo Francesco Totti aprì le danze. Ma, negli anni, il Pupone è stato seguito da tantissimi altri giocatori: dalla Porsche distrutta di Perotti, alla Ferrari di Candela, per passare alla Lamborghini di Keita Balde all'Audi di El Sharawy, per finire con Zebina, Bruno Peres e l'ultimo in ordine di tempo: Ciro Immobile.

Totti: «Mamma sto bene»

Un tamponamento a catena tra i tanti, sul Grande RaccordoAanulare di Roma: a restare coinvolto, il 18 luglio 2000, fu il capitano della Roma. «Mamma, tranquilla, ho avuto un incidente, ma non mi sono fatto nulla». Francesco Totti così rassicurò sua madre, al telefonino, dopo che, a bordo della sua Audi Stan wagon, era andato a sbattere contro l’auto che lo precedeva, all’altezza dell’uscita Cassia. Al suo fianco, l’allora fidanzata, Maria Mazza. Uno spavento, ma nulla di più per il Pupone.

Zebina contro i cassonetti

Quello di Zebina è sicuramente l’incidente più famoso e ricordato, tra i tifosi giallorossi. Era il 19 settembre 2002 quando Jonathan Zebina era alla guida della Ferrari intestata al compagno di squadra e connazionale Vincent Candela e andò a schiantarsi contro i cassonetti dell’immondizia in viale Egeo, all’Eur. Il bolide andò completamente distrutto.

Keita Balde in corso Francia

L’attaccante della Lazio, Keita Baldé Diao, all’alba del 20 ottobre 2014 perse il controllo della Lamborghini Gallardo sulla quale viaggiava, nel centro di Roma, a corso Francia, e finì a tutta velocità contro un muro. In base ai primi accertamenti, il giocatore, che tornava da un locale in zona Eur (dove assieme a Radja Nainggolan aveva assistito al concerto del rapper Snoop Dogg) aveva assunto alcolici. Il bolide, seriamente danneggiato, fu trasportato in un deposito giudiziario. Nessuna conseguenza fisica per il calciatore, che già al mattino chiese scusa per l’imprudenza sui social.

La Lamborghini di Keita

Il tamponamento di El Sharaawy

Era appena rientrato a Roma dopo la deludente trasferta a Torino, terminata con una sconfitta (3-1 per i granata). E a peggiorare le cose ci si mise l’incidente sulla via di casa. Il giallorosso Stephan El Shaarawy il 25 settembre 2016 rimase leggermente ferito sulla via Pontina. L’attaccante era stato appena accompagnato dal pullman della società dall’aeroporto fino a Trigoria, dove era parcheggiata la sua Audi A3. All’incrocio con via Pontina, lo scontro con una Panda. Un impatto violento: l’auto andò praticamente distrutta nella parte posteriore. El Shaarawy fu portato in ospedale e trattenuto qualche ora, in codice giallo, per gli accertamenti di routine.

Porsche distrutta per Perotti

Era il primo dicembre 2017 quando Diego Perotti stava raggiungendo il centro sportivo di Trigoria e fu tamponato a bordo della sua Porsche. Nessun danno fisico per il calciatore, ma la parte anteriore e posteriore dell’auto andarono distrutte.

L'auto di Perotti

Bruno Peres e la Lamborghini

Bruno Peres, invece, nella sua esperienza calcistica in Italia è stato un vero e proprio habitué degli incidenti stradali. Ma il più celebre è quello del 5 febbraio 2018 quando alle 5:30 di mattina il terzino brasiliano della Roma, di ritorno da una serata in discoteca, ha distrutto la sua Lamborghini in zona Terme di Caracalla in un fuori strada che non ha coinvolto altri veicoli. Nessun danno fisico per il calciatore che ne usì illeso, ma l'incidente ffece molto discutere e la Roma arrivò a sanzionare pesantemente il suo tesserato.

Auto Bruno Peres

