Ciro Immobile, incidente frontale con un tram: era in auto con le figlie. Il calciatore: «È passato con il rosso»

Ciro Immobile coinvolto in un incidente frontale con un tram. Paura per il calciatore della Lazio, che questa mattina si è scontrato con il suo suv Land Rover Defender, contro il mezzo pubblico (numero 19), in zona Ponte Matteotti, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Un impatto dal quale l’auto dell’attaccante ne è uscita distrutta e allo stesso tempo il mezzo è uscito dalle rotaie.

«Il tram è passato con il rosso», ha spiegato il calciatore che avrebbe lamentato dolore al braccio. Solo un grande spavento per le figlie che erano a bordo con lui. Distrutta la parte anteriore della sua auto, con gli airbag scoppiati dentro l’abitacolo.

Uno dei viaggiatori che si trovavano sul tram è stato trasportato in ospedale. I sanitari del 118 sono saliti a bordo per verificare le condizioni dei passeggeri e dell'autista. I vigili stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, per accertare eventuali colpe. Un testimone ha raccontato la scena: «Ho visto l'auto arrivare e poi lo scontro. Sul tram c'era tanta gente, l'autista è stato sballottolato ed è finito a terra».

Nell'incidente con la sua Land Rover Defender, oltre Immobile sono rimaste coinvolte altre sette persone, comprese le due figlie e alcuni passeggeri del tram. Tutti sono stati portati al policlinico Gemelli e non sarebbero in pericolo di vita. «Il tram è passato con il rosso. Io per fortuna sto bene, mi fa solo un po' male il braccio», ha detto alle forze dell’ordine l’attaccante in attesa della ricostruzione di un incidente che ha comportato l’uscita dai binari del tram.

