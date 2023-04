Ciro Immobile, incidente col tram: costola rotta e trauma distorsivo della colonna vertebrale

di Enrico Sarzanini

Ciro Immobile ha rimediato la frattura di una costola. Questo l'esito dei primi esami a cui è stato sottoposto l'attaccante della Lazio che questa mattina ha avuto un incidente stradale a Roma scontrandosi con il tram 19. Nell'impatto la parte frontale della vettura di Immobile, un fuoristrada, è andata distrutta.

A bordo del suv c'erano le due figlie del bomber azzurro che per fortuna non hanno riportato ferite ma solo tanto spavento. In una nota la Lazio comunica che “a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone”. Il calciatore resterà in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza del gemelli dov'era stato portato per dei controlli. Da accertare la dinamica dell'incidente subito dopo si vede Immobile che in un video racconta che il tram è “passato con il rosso”.

Cosa è successo

Questa mattina Immobile si è scontrato con il suo suv Land Rover Defender, contro il mezzo pubblico (numero 19), in zona Ponte Matteotti, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Un impatto dal quale l’auto dell’attaccante ne è uscita distrutta e allo stesso tempo il mezzo è uscito dalle rotaie.

«Il tram è passato con il rosso», ha spiegato il calciatore che avrebbe lamentato dolore al braccio. Solo un grande spavento per le figlie che erano a bordo con lui. Distrutta la parte anteriore della sua auto, con gli airbag scoppiati dentro l’abitacolo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Aprile 2023, 12:57

