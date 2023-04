Bologna-Milan 1-1, le pagelle: Pobega gol e quantità, Rebic lotta ma spreca. Origi, che incubo

Il Milan si ferma ancora in campionato: 1-1 a Bologna con i gol di Sansone (dopo 30 secondi) e Pobega in finale di primo tempo. I rossoneri di Pioli, in campo con un massiccio turnover, recriminano su un rigore non assegnato nei minuti finali per fallo di mano di Lucumi: a tre giorni dal ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli, l'obiettivo quarto posto si complica ancora. L'Inter, impegnata stasera contro il Monza, potrebbe superare i rossoneri e relegarli al quinto posto provvisorio.

BOLOGNA-MILAN, LE PAGELLE

MAIGNAN 6 Incolpevole sul gol di Sansone, quasi mai impegnato negli 89 minuti successivi. Guida il reparto da difensore aggiunto

FLORENZI 6,5 In rodaggio dopo il lunghissimo stop, mette un pallone perfetto sulla testa di Rebic che spreca e impegna Skorupski su punizione. Non soffre contro Barrow (57° Calabria 5,5: si fa ammonire, era diffidato e salterà il Lecce)

KALULU 6,5 In ritardo su Sansone nell'azione del gol, mette chilometri in vista di Napoli e alza i giri del motore contro Zirkzee: lui o Calabria per fermare Kvaratskhelia?

THIAW 6 Mai impegnato nel primo tempo, fa a sportellate con Zirkzee nella ripresa e non sempre riesce ad anticiparlo. Ordinaria amministrazione (80° Gabbia sv)

BALLO TOURE 5,5 Recrimina per un fallo nell'azione del vantaggio del Bologna, cerca di rifarsi con qualche buona iniziativa sulla fascia sinistra. Non è Theo e non lo sarà mai, ma l'impegno ce lo mette

VRANKX 5,5 Alla prima da titolare, mostra qualità e quantità ma a volte corre a vuoto. In affanno nella ripresa, ma non vedendo il campo da gennaio non ci si poteva aspettare molto di più. Da rivedere



BOLOGNA: Skorupski 6,5, Posch 7, Soumaoro 6, Lucumi 6, Kyriakopoulos 6, Schouten 5,5 (Medel sv), Dominguez 6, Aebischer 5,5 (Moro 6), Ferguson 5, Barrow 6 (Lykogiannis 6,5), Sansone 7 (Zirkzee 6,5). All. Motta 6,5

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 16:57

