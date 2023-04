Milan-Napoli, lo scrittore De Giovanni choc: «Arbitro marrone e maleolente»

di Redazione Web

L'arbitraggio di ieri sera di Milan-Napoli del romeno Istvan Kovacs ha scontentato un po' tutte e due le squadre: i rossoneri reclamano un rigore su Krunic e un altro (dubbio) su Saelemaekers, il Napoli lamenta la mancata ammonizione allo stesso Krunic (diffidato), a Leao (calcione alla bandierina) e in più dovranno rinunciare al ritorno sia ad Anguissa, espulso, che a Kim, ammonito e in diffida.

E quello che è accaduto a San Siro non è andato giù allo scrittore, napoletano doc, Maurizio De Giovanni. Al termine dei 90 minuti, che hanno visto la vittoria di misura 1-0 del Milan (con gol di Bennacer), lo scrittore si è lasciato andare a due righe rabbiose su Facebook. «Adesso si vedrà chi davvero tifa Napoli e chi tifa solo per i fatti suoi. (Arbitro marrone e maleolente)».



Il riferimento, nella prima parte del post, è probabilmente al tifo organizzato che già in Napoli-Milan di campionato non aveva tifato per protesta contro De Laurentiis, mentre la seconda parte è palesemente un attacco all'arbitro Kovacs. E in tanti, tra i fan di De Giovanni, lo hanno applaudito: tra loro, certamente pochi tifosi rossoneri.

