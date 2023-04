Locatelli: «Il Milan non è il più forte ma è la squadra che ci mette più cuore»

di Davide Locatelli

Amici milanisti, popolo rossonero.

Oggi è il giorno dei giorni.

10 giorni fa contava poco... oggi conta tutto.

È il giorno di Milan - Napoli di Champions, la nostra coppa.

Sono a San Siro con l'amico fedele Luigi Marchini, tatuatore specializzato nell'arte polinesiana tra i più conosciuti al mondo.

Arriviamo con qualche minuto di ritardo alla partita per il traffico vergognoso di Milano, e ci perdiamo la coreografia che dicono esser stata ATOMICA.

Milan che parte in sordina e viene schiacciato nella propria metà campo nei primi 20 minuti. Napoli sembra voglia riscattare il pesante 0-4 di campionato.

Milan che a metà del primo prova ad uscire facendo pressing con tutta la squadra.

La giocata è al 40esimo quando Brahim si beve letteralmente 2 giocatori del Napoli in mezzo al campo e filtra per Leao che con un Tiki Taka alla Barcellona di Messi scarica a Bennacer che tira una sassata sul primo palo che Meret non può prendere.

C'è tempo per un ultima azione su calcio d'angolo dove il gigante danese Kjaer prende la traversa.

Va bene così, primo tempo avanti.

Nella ripresa le squadre sono più equilibrate con il Napoli che ci prova ma senza spunti degni di segnalazione.



IL MIO COMMENTO: la Champions è un campionato a parte e ti lascia dei brividi che altrove non provi.

Vedere il mio Milan portarsi a casa un altra vittoria con la prima della classe fa capire quanto il lavoro di mister Pioli sia partito da molto lontano.

Concentrazione, determinazione e sacrificio. Non abbiamo la rosa migliore, ma sicuramente quella che ci mette più cuore.

IL COMMENTO DI LUIGI: partita molto combattuta contro un bel Napoli, primo tempo giocato alla pari e sbloccato da una magia della coppia Diaz-Bennacer.

Secondo tempo con meno emozioni rispetto al primo, ma sempre giocato con alta intensità e senza mai risparmiarsi da entrambi gli schieramenti.

Il ritorno sarà una battaglia e speriamo di portarla a casa...ma grazie a Dio noi abbiamo una certezza: Mike Maignan!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 00:07

