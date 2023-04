Milan-Napoli 1-0, le pagelle: Maignan para tutto, Brahim Diaz magico, Anguissa disastroso, Kvara a intermittenza

di Daniele Petroselli e Luca Uccello

Il Milan ha battuto il Napoli per 1-0 nell'andata dei quarti di Champions. A San Siro decide un gol di Bennacer al 40' del primo tempo. Il ritorno al Maradona di Napoli si gioca martedì 18 maggio. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente tra Inter e Benfica.

Le pagelle del Milan (di Luca Uccello)

MAIGNAN 8

La differenza tra Mike e Meret sta nel risultato. Uno le prende tutte, l’altro no.

CALABRIA 7

Se il Milan sogno la semifinale il merito è anche suo. Perché se dopo un minuto Kjaer e Maignan perdono di vista il pallone a salvarlo sulla linea sul piattone di Kvaratskhelia c’è lui: capitan Davide! Novanta minuti impeccabili contro il Maradona di oggi

KJAER 7

Il suo colpo di testa non fa tremare solo la traversa di San Siro. Testata violentissima, Meret battuto ma la palla non entra. Che sfortuna. Per il resto partita perfetta. Piuttosto perché era finito in panchina?

TOMORI 6

Che non sia la sua serata lo fa capire dopo qualche minuto. Confuso, impreciso e pericoloso. Per fortuna l’attacco del Napoli è a salve.

THEO HERNANDEZ 6,5

Biondo va più veloce. Biondo è tutta un’altra cosa. A sinistra come a destra. E Anguissa ne sa qualcosina.

KRUNIC 6

Se l’azione deve partire da lui non siamo messi benissimo. Ma il Milan vince ancora e quindi va tutto bene.

TONALI 6,5

Il solito grande Sandro. Lotta sempre con il coltello tra i denti come se fosse sempre una finale di Champions League. Una finale che il Milan potrebbe anche raggiungere.

BRAHIM DIAZ 7

Fa una magia improvvisa, inaspettata, una delle sue. Da vero piccolo numero 10. E così il Milan colpisce in contropiede. Colpisce e fa malissimo… (80’ Rebic 5: il Napoli in dieci, con lui il Milan anche…)

BENNACER 7

Se non avesse tirato quella botta che Meret non riesce a trattenere (per colpa sua) non sarebbe stata una grandissima partita. (67’ Saelemaekers 6: Specialista dei pali. S’infila in mezzo alle maglie azzurre e quasi, quasi riesce a superare anche Meret)

RAFAEL LEAO 6,5

Ha la palla per far venire giù San Siro. In compenso prende a calci una bandierina e la distrugge. Quasi peggio di Cassano. Dal suo piede l’assist involontario per Bennacer

GIROUD 6

Dalle sue parti non arriva un solo pallone. Nemmeno per sbaglio. Fa una partita di grande sacrificio arretrando anche nella propria area di rigore. Da applausi sinceri.

PIOLI 6,5

Ferma ancora una volta il Napoli. Lo ferma grazie a Maignan e a San Siro che spinge il Milan verso una faticosa vittoria. Una spinta leggera perché la rete di Bennacer costringe il Milan tra sette giorni ad altri complicati novanta minuti di gioco. Ma il Milan è in vantaggio.

Le pagelle del Napoli (di Daniele Petroselli)

MERET 6

Serata impegnativa come non mai in stagione. Risolve come può un paio di occasioni, può davvero poco sul gol di Bennacer.

DI LORENZO 6

Pensa spesso a spingere ma è proprio quando va oltre che il Milan prova a sfruttare lo spazio libero lasciato da quella parte. Più ordinato nella ripresa, l’ultimo ad arrendersi.

RRAHMANI 6

Nella prima parte controlla con personalità, dando aiuto anche alla manovra avvolgente della sua squadra, poi quando la squadra di Pioli esce fuori soffre un po’ anche lui. Troppo nervoso nel finale.

KIM 5,5

Controlla in un duello tutto muscoli Giroud. Nervoso nel finale, si prende un giallo che gli farà saltare il ritorno. Troppo ingenuo.

MARIO RUI 5,5

Corre su e giù, ma anche lui soffre spesso la pressione e la dinamicità degli avanti rossoneri, in particolare Brahim Diaz, che gli va via in occasione del gol. (36’ st Olivera 6: entra e per poco non trova il pari)

ANGUISSA 4,5

Ritrova la gamba persa negli ultimi tempi, è quello che più si fa vedere tra i centrocampisti ma nella ripresa cala e una doppia ingenuità in 4’ gli costa un rosso meritato. Disastroso.

LOBOTKA 5,5

Prova a costruire gioco ma il Milan lo ingabbia ancora abbastanza bene. Sbaglia il raddoppio su Diaz che poi costa il vantaggio rossonero.

ZIELINSKI 6

Tra le due linee il polacco è sempre un pericolo. E’ lui a provare ad accendere con qualche iniziativa il Napoli, poi cala alla distanza, merito anche della difesa avversaria. (36’ st Ndombele sv)

ELMAS 5

Spalletti lo mette lì davanti come falso nueve, funziona solo in parte l’esperimento. Si vede poco in fase conclusiva, ma soprattutto non è Osimhen quando si tratta di far salire la squadra.

KVARATSKHELIA 5,5

Si accende a intermittenza. Parte molto bene ma poi viene arginato dalla retroguardia del Milan, che lo ingabbia lasciandogli pochi spazi. (36’ st Politano 6: vitamina per il finale, ma non basta)

LOZANO 5

Parte molto largo, prova a farsi vedere spesso ma da quel lato Theo Hernandez lo controlla abbastanza agevolmente. Confronto impari tra i due in questo momento. (23’ st Raspadori 5: non ancora al meglio e si vede)

SPALLETTI 5 Il tecnico toscano conferma di digerire poco questo Milan, con Pioli lo batte di nuovo in strategia. Troppo nervosismo nel finale. Al Maradona senza Kim e Anguissa sarà davvero molto dura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA