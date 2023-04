Napoli, Spalletti: «Osimhen sta bene e l'ho convocato. Sarà al top martedì contro il Milan in Champions»

di Redazione web

«Osimhen è in condizioni buone, abbiamo fatto oggi una riunione con i medici e lo convocheremo per la partita di domani contro il Verona. Partirà in panchina perché è chiaro che l'obiettivo è arrivare al meglio possibile martedì in Champions League». Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida al Verona al Maradona.

Contro il Verona domani giocherà Raspadori dal primo minuto

«Centravanti sarà Raspadori dal 1' - ha aggiunto il tecnico - viene da un lungo infortunio e a Milano lo abbiamo ributtato dentro per necessità. Ha dato tutto, ma ora per lui 90' sono ancora troppi, quindi gioca e poi se servono 20' a Osimhen si valuta se usarlo nel match di domani».

