Inter-Monza 0-1, le pagelle: Lukaku, la voglia c'è ma non basta. Dumfries e Bastoni deludenti

di Daniele Petroselli

A San Siro tra Inter e Monza finisce 1-0 per i brianzoli, che segnano la rete decisiva al 78' con Caldirola sugli sviluppi di un corner. Per l'Inter 11esimo ko in campionato e rimane fuori dalla zona Champions.

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 6: il Monza crea almeno un paio di opportunità ma in realtà il portiere nerazzurro non è mai costretto a parate decisive. Incolpevole sul gol.

DARMIAN 6: comincia col piglio giusto, andando spesso anche avanti. Bravo in chiusura ma poi spesso deve metterci del suo per qualche chiusura. (37' st Dzeko sv)

DE VRIJ 6,5: salva qualche buona opportunità del Monza, sin troppo coraggioso in qualche chiusura. Su uno di questi interventi infatti subisce un fallo che lo mette ko (6' st Acerbi 6: entra deciso, bene in fase di chiusura e anche quando c'è da dar manforte sulla trequarti)

BASTONI 5: sempre molto generoso, becca però una serata in cui sbaglia spesso qualche appoggio e non è troppo preciso in qualche chiusura. Si perde Caldirola in occasione del gol.

DUMFRIES 5: prova a giocare molto alto, ma in realtà non è che abbia molte occasioni per un uno contro uno, colpa anche dei compagni che non è che lo guardino troppo. Qualche errore di troppo nell'ultimo colpo e dietro spesso lascia qualche buco pericoloso.

BARELLA 6: è sempre lui che realmente catalizza il gioco in mezzo al campo, alterna buone giocate a qualche pausa, segno che le fatiche di Champions un po' si sono fatte sentire. Merita sicuramente per il solito impegno che ci mette.



Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA