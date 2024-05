TikTikTok Books Awards 2024, la scrittrice italiana Felice Kingsley è l'autrice dell'anno: «​Un nuovo stimolo a fare di più e meglio»

di Serena De Santis

Al Salone del Libro 2024 di Torino si è svolta la prima edizione del TikTok Book Awards, il premio ideato per tutti gli autori che sono riusciti a far amare le proprie opere ai giovani, raccontando le trame attraverso dei video pubblicati su TikTok. Sono stati diversi gli autori che sono stati premiati al concorso, come Tillie Cole con Dammi mille baci e Holly Jackson con Una brava ragazza è una ragazza morta. Ma a spiccare fra tutti i partecipanti è stata la scrittrice italiana Felicia Kingsley, definita autrice dell'anno.

Le premiazioni

Sette categorie e la cosiddetta generazione di TikTok come giuria. È stata questa la prima edizione dei TikTok Books Awards, che ha visto diversi autori emergenti essere premiati per il successo ottenuto sui social grazie alle loro opere. Il concorso è stato suddiviso in quattro shortlist (Libro dell’anno, Romance dell’anno, Revival dell’anno, Adattamento a film o serie tv dell’anno) votate dagli utenti online, che hanno avuto il tempo di votare fino al 29 aprile, e tre longlist (BookTok creator dell’anno, Casa editrice dell’anno, Autore/Autrice dell’anno) votate invece dalla giuria composta da Annalena Benini, Massimo Bray, Alessio Gianni e Gianluca Gazzoli.

Anche se la Mondadori è stata definita come la casa editrice dell'anno, la portagonista indiscussa è stata la Newton Compton Editori, che ha vinto nella categoria Romance dell'anno con Un'estate dopo l'altra di Carley Fortune e con Felicia Kingsley, scelta come autrice dell'anno.

Premiati anche gli adattamenti televisivi e cinematografici, dove a stravincere è stato Tutto chiede salvezza: la serie televisiva di Netflix tratta dal libro omonimo di Daniele Mencarelli.

Chi è Felicia Kingsley

Pseudonimo di Serena Artioli, 37 anni, Felicia è laureata in architettura e ha fatto il suo esordio nel mondo dell'editoria con Matrimonio di convenienza, pubblicato dalla Newton Compton nel 2016. L'autrice, mamma di una bambina, vive a Modena dove svolge anche il suo lavoro di architetto e dopo il successo del suo primo libro ha continuato a pubblicare i suoi romanzi d'amore con la stessa casa editrice.

«Ringrazio della fiducia tutte le persone che mi hanno ritenuta degna del titolo di autrice dell'anno - ha dichiarato Kingsley - aldilà dei miei romanzi, che sono la mia attività principale, da sempre cerco di portare sui social contenuti che non siano meramente autopromozionali, ma di condividere la mia esperienza nel mondo editoriale. Il premio non lo considero un traguardo ma un nuovo stimolo a fare di più e meglio per dare il mio contributo alla community».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA