Theo Hernandez, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: «Devi fare la fine di Vialli»

Il terzino sinistro (e vicecapitano) del Milan Theo Hernandez è stato certamente tra i protagonisti della partita di andata dei quarti di Champions contro il Napoli, vinta 1-0 dai rossoneri: è stato lui a guadagnarsi i due falli da cui sono scaturite le ammonizioni per Zambo Anguissa, che dopo l'espulsione salterà il match di ritorno. E nel primo tempo, dopo una rimessa laterale guadagnata dopo un contrasto su Hirving Lozano, è andato a ringhiare contro l'esterno messicano, facendo esplodere il pubblico di San Siro, e arrabbiare i tifosi avversari.

Theo nel mirino dei tifosi del Napoli

Theo, suo malgrado, è tanto forte quanto odiato proprio dai fan delle altre squadre: spesso accusato di simulare o di essere sopravvalutato, il francese fa parte di quella schiera di calciatori che un tifoso ama solo se milita nella sua squadra. Di esempi in passato se ne possono fare tanti, da Marco Materazzi a Paolo Montero, a Filippo Inzaghi, solo per restare in tempi recenti: giocatori di temperamento, che non abbassano la testa davanti a nessuno, che pur di vincere non hanno paura di nessuno.





