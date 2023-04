Fagioli in lacrime dopo il gol del Sassuolo: il suo errore costa caro alla Juve

La Juventus per per 1 a 0 in casa del Sassuolo e, probabilmente, la trasferta di Reggio Emilia Nicolò Fagioli non la dimenticherà per lungo tempo. Il motivo? Il giovane talento bianconero sente su di sé il peso del gol subito che è costato la sconfitta alla sua squadra. E, dopo la sostituzione, Fagioli scoppia in un pianto inarrestabile tanto che le telecamere di Dazn indugiano molto sul suo volto in lacrime.

L'errore costa la sconfitta: Fagioli in lacrime

Fagioli ha commesso una leggerezza che ha permesso ai neroverdi di trovare il gol dell'1-0. Pochi secondi dopo Allegri lo toglie, entra Miretti. Fagioli paga caro l'errore con una sostituzione punitiva e si accomoda in panchina ed è inconsolabile. Piange a dirotto e non si ferma, le telecamere lo inquadrano e le immagini mostrano la sua disperazione.

La partita

Una bella partita nel secondo tempo Sassuolo-Juventus. Si gioca a grandi velocità, le squadre attaccano, si batte colpo su colpo. Tra il 56′ e il 63′ il Sassuolo spadroneggia, ha addirittura quattro palle gol. Nella prima Perin è straordinario, nella seconda c'è un salvataggio sulla linea provvidenziale di Gatti, poi un palo dei neroverdi. Poi arriva il gol, che realizza Defrel.

Da vero bomber il francese è lesto ad approfittare di un errore di Fagioli, che commette una leggerezza. Tocca male il pallone e invece di rinviarlo di fatto lo rende buono per gli avanti del Sassuolo. La conclusione di Defrel è vincente.

Fagioli rapidamente si rende conto della gravità del suo errore. Un errore che impatta sulla partita, ma anche su tutta la stagione della Juventus, che sta cercando una complicata rincorsa al quarto posto, nonostante la penalizzazione di 15 punti.

La giovane età

Quando va a sedersi in panchina Fagioli sprofonda in un pianto. Le lacrime sono tante, è letteralmente inconsolabile. Fagioli è già un giocatore di buonissimo livello, ma è pur sempre un giovane, che sta vivendo la prima vera stagione da professionista, ed ha reagito così a quell'errore. E sui social le sue immagini sono diventate virali, tanti tifosi di altre squadre hanno provato empatia per Fagioli, che dalla panchina ha visto poi perdere la Juve, che non è riuscita a rimontare il gol di Defrel.

