La Serie A sul tetto d'Europa. La magia delle italiane in coppa: 5 squadre in semifinale, è record

La Serie A torna sul tetto d'Europa. Dopo anni di assenza, ecco che il calcio italiano torna a vivere le grandi notti che contano e lo fa in grande stile. Delle sette squadre italiane - ai nastri di partenza a inizio stagione - ben 5 sono in semifinale e l'Italia è a un passo dal fare incetta di coppe europee.

Dybala entra e incanta, la Roma elimina il Feyenoord (4-1) e vola in semifinale

Sporting-Juventus 1-1, Allegri stacca il pass per la semifinale (dopo l'1-0 di Torino)

Fiorentina-Lech Poznan 2-3. Viola sotto di tre gol poi Sottil e Castrovilli scacciano la grande paura: è semifinale

La Serie A sul tetto d'Europa: 5 squadre in semifinale

Il calcio italiano è tornato ad alzare la voce in Europa, vivendo una vera e propria favola. Sì perché la stagione 2022-2023 è davvero da incorniciare. Mentre in campionato il Napoli vola verso il suo terzo scudetto, in Europa a tenere alto l'onore - dimenticato, se non perduto - dell'Italia ci pensano le milanesi, la Juventus, la Roma e la Fiorentina. Dopo le "notti magiche" di Champions League di Milan e Inter, nella serata di ieri tutte e tre le squadre impegnate passano il turno, soffrendo ma strappando il pass per la semifinale.

Nessuno come noi

Nessuno come noi. Il sogno di tre italiane che alzano al cielo le tre coppe europee continua. Milan e Inter si sfideranno in Champions e una delle due volerà a Istanbul, all'Atatürk Olympic Stadium, per la finale del 10 giugno. In Europa League la Juventus sfiderà il Siviglia, mentre la Roma se la vedrà contro il Bayer Leverkusen: bianconeri e giallorossi potrebbero poi trovarsi nell'ultimo atto, quello del 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest. In Conference League la Fiorentina affronterà il Basilea e cercherà di fare l'ultimo passo per raggiungere la finale del 7 giugno all'Eden Arena di Praga. L'Italia è la nazione che in Europa è più rappresentata. Dietro di noi ci sono la Spagna con 2 (Real Madrid e Siviglia) e l'Inghilterra (Manchester City e West Ham). Con una squadra invece la Svizzera (Basilea), l'Olanda (Az Alkmaar) e la Germania (Bayer Leverkusen).

Il tour de force delle italiane

Sarà un maggio ricco di impegni, ma nessuna delle protagoniste si lamenta dell'ulteriore sforzo, anzi. Per le nostre formazioni, la speranza è quella di dar seguito all'impresa della passata stagione della Roma che ha sollevato al cielo la Conference League, 12 anni dopo la Champions festeggiata dall'Inter nel 2010 a Madrid.

Il record

Un record intanto l'Italia lo ha già stabilito: mai i nostri club avevano conquistato così tanti punti nel ranking Uefa come in questo 2022-23. Nel ranking stagionale per nazioni, prima di ieri, eravamo al secondo posto, dietro l'Inghilterra e, grazie ai risultati di Fiorentina, Juventus e Roma, oggi capiremo se la sorpasseremo. Niente sorpasso invece alla Germania, nel ranking che tiene conto dei risultati degli ultimi cinque anni: resteremo dietro i tedeschi (terzi), ma ridurremo ulteriormente il gap che sarà annullato al termine della stagione quando saranno "scartati" i risultati del 2018-19.

First time ever that 5 Italian teams have made the semi-finals of major European competitions.



Facts, not opinions.



🇮🇹🇮🇹🇮🇹 — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 20, 2023

«Fatti non opinioni»

«Prima volta in assoluto che 5 squadre italiane raggiungono le semifinali delle maggiori competizioni

europee. Fatti, non opinioni». È quanto scrive sul proprio account Twitter, la Lega di serie A. Per la prima volta nella storia, infatti, cinque squadre italiane arrivano nelle semifinali delle diverse coppe europee: Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. In altre sei occasioni l'Italia

era riuscita a qualificare al massimo quattro squadre nelle semifinali delle coppe europee (l'ultima risale alla stagione 2002/2003). Mentre l'ultima volta con almeno un'italiana in tutte le semifinali delle coppe europee risale alla stagione 1998/1999. Inoltre Inter e Milan, che avranno l'onore di giocare nuovamente un derby in una semifinale

di Champions 20 anni dopo l'ultima volta.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 10:13

