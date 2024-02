Hamilton, l'indizio nascosto dalla Ferrari giorni fa: spunta la Rossa con il numero 44 di Lewis

di Redazione web

Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari. Ormai non ci sono più dubbi. La Rossa ha messo a segno il colpo a sorpresa, portando a Maranello il pilota più vincente in Formula 1 dopo Schumacher. «Sarà al fianco di Leclerc dal 2025, ma non è escluso che l'affare possa essere anticipato da un anno», dicono gli esperti.

I fan aspettano l'annuncio ufficiale, mentre la Mercedes (furiosa) ha convocato per oggi un'assemblea straordinaria per comunicare l'addio del pilota. Una sorpresa per tutti, certo. Ma dopo la fuga di notizie, c'è chi ha notato un indizio che annunciava l'arrivo di Sir Lewis in Ferrari con giorni d'anticipo.

L'indizio lanciato dalla Ferrari

La Ferrari avrebbe nascosto un indizio dell'arrivo di Hamilton nell'annuncio della partnership con Peroni. Nella foto diffusa per annunciare l'accordo, appare una macchinina rossa con il numero 44, quello di Lewis Hamilton. A posteriori, sembra evidente l'intenzione, che nessuno aveva notato finché non è stata diffusa la notizia. Per il matrimonio, dunque, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare in giornata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA