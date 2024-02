Hamilton alla Ferrari, accordo vicino: coppia da sogno con Leclerc. «Via Sainz, annuncio nei prossimi giorni»

Lewis Hamilton alla Ferrari. Stavolta è più di un rumor. L'accordo sarebbe cosa fatta e dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. L'inglese dovrebbe lasciare la Mercedes al termine di questa stagione, per unirsi alla Rossa dal 2025, formando una coppia da sogno con Leclerc. A lasciargli la monoposto sarà Sainz, il cui rinnovo ha subito un improvviso stop nelle ultime settimane.

BREAKING: Lewis Hamilton will join Ferrari for the 2025 season 🚨 pic.twitter.com/ax5L8lUVAL