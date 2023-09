Schumacher, come sta? «È un caso senza speranze», la rivelazione (choc) di un amico del campione di Formula 1

di Redazione web

A circa dieci anni dall'incidente sugli sci, il 29 dicembre 2013, che ha completamente stravolto la sua vita, giunge uno sconfortante aggiornamento sulle attuali condizioni di salute di Michael Schumacher.

Dal suo ritorno a casa dopo le operazioni al cervello a cui si è sottoposto all'Ospedale di Grenoble, le news sullo stato di salute del pilota di Formula 1 sono state poche in virtù del riserbo imposto dalla moglie Corinna che, oltre ai familiari e ai membri dell'equipe medica che lo assistono continuamente, permette a pochissime persone di far visita con regolarità al marito.

Qualche piccola notizia è trapelata da coloro che hanno rapporti diretti con loro o con i familiari più stretti del campione, cioè Corinna, i figli Mick e Gina-Maria o il fratello Ralf.

Ecco come sta Michael Schumacher



Tuttavia, in un'intervista rilasciata a Blick, Roger Benoit, pur rispondendo «No» alla domanda «Sai come sta oggi il tuo amico Michael Schumacher?», si è lasciato sfuggire un commento: «La risposta a questa domanda è una sola e l'ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: “Darei qualsiasi cosa per parlare con papà”. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza», ha dichiarato il giornalista, prima di raccontare diversi aneddoti sul suo rapporto con il Kaiser.

Chi è Michael Schumacher. L'incidente sugli sci

Kaiser, ex pilota automobilistico tedesco, è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton è il più vincente nella storia della Formula 1, con 7 titoli mondiali, i primi due con la Benetton (1994 e 1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), quest'ultimo un record assoluto.

Il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico.

