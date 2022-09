Michael Schumacher, la toccante rivelazione del figlio Mick: «Ecco cosa disse della mia carriera da pilota»

Mick Schumacher, a 23 anni, probabilmente ha già capito che non potrà ripercorrere la sfavillante carriera di suo padre Michael in Formula 1. Il pilota tedesco del team Haas, reduce da una stagione in cui non è riuscito a totalizzare neanche un punto, cerca però di pensare al futuro ed è concreta l'ipotesi di un addio definitivo alla Ferrari Drivers Academy.

Sono ormai passati quasi dieci anni dall'incidente di Michael Schumacher in montagna a Grenoble, tanto banale quanto terribile per le conseguenze, e tante cose sono cambiate da allora. L'ex campione della Ferrari, dopo diverso tempo passato in coma indotto, ora vive nella sua casa in Svizzera, ma è l'unico dettaglio reso pubblico dalla famiglia. Per questo, ogni rivelazione di un parente stretto su 'Schumi' è una ventata d'aria fresca per i tifosi. Il figlio Mick, in un'intervista a Mundo Deportivo, ha spiegato: «Sono abituato ai paragoni con mio padre, sono inevitabili. Ma li ho sempre accettati e non mi hanno mai messo pressione, anche perché io non sono lui e non lo sarò mai».

Proprio parlando del padre Michael, Mick Schumacher racconta alcuni aspetti del loro rapporto. Un racconto destinato a commuovere i tanti fan del campionissimo tedesco. «Mio padre mi ha sempre supportato, sin dalle prime volte in cui iniziai a guidare i kart. La cosa straordinaria, però, è che non mi ha mai messo alcuna pressione, semplicemente mi ha dato il giusto approccio per vedere cosa fosse il meglio per me. E mi ha sempre detto: "Fa' ciò che ami"» - ha spiegato Mick Schumacher - «Ciò che ho sempre amato sono proprio le corse, e ho sempre apprezzato tutte quelle volte in cui ha speso il suo tempo accanto a me, nei box e in pista, a parlare proprio delle corse. Sono stati momenti bellissimi».

