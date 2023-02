Ferrari, Leclerc scuro in volto dopo i primi test: macchina in difficoltà, la Red Bull fa già paura

di Redazione web sport

Brutta Ferrari durante la prima giornata di test in Bahrein. Charles Leclerc visibilmente deluso ai box. La stagione 2023 del Cavallino non parte come si sperava. Dopo una mattinata abbastanza positiva, con Carlos Sainz che si è posizionato poco distante da Max Verstappen, è seguito un pomeriggio di difficoltà e domande impreviste. La macchina messa in pista per Leclerc non è sembrata quella che ci si aspettava.

Nervosa in curva, poco performante, rallentata dal porpoising. Presto per parlare di crisi, ma il volto del pilota monegasco, inquadrato durante la seconda sessione, racconta molto. La Scuderia sperava che la macchina fosse da subito competitiva e al livello della Red Bull, invece il divario della scorsa stagione è apparso netto anche in questi primi chilometri. Nei prossimi due giorni di test servirà un cambio di passo per spazzare via le paure.

