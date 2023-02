Ferrari, presentata la nuova SF-23: entusiasmo a Fiorano e primi giri in pista. «Lotteremo per il mondiale»

Ferrari, presentata ufficialmente la SF-23. La scuderia del Cavallino ha rotto gli indugi nel giorno di San Valentino. A Fiorano è andata in scena la presentazione della vettura che dovrà correre per la vittoria del Mondiale di Formula 1.

Ferrari, ecco la nuova vettura

«Ecco la macchina che lotterà per il mondiale», ha detto Marc Gene presentando la vettura. Si presenta come l'evoluzione della precedente. Nel look è molto simile alla F1-75, le forme appaiono più levigate. Sull'ala posteriore è stata apposta la scritta vintage Ferrari, che era stata usata a Monza. Charles Leclerc ha guidato la macchina per la prima volta subito dopo la presentazione. Il cosiddetto "shake down". «È stata una bella sensazione, il nostro obiettivo è vincere», ha detto il pilota monegasco. «Ha tanta potenza», ha aggiunto.

Vasseur: partiamo per vincere

Esordio anche per il nuovo team principal Fred Vasseur, che ha preso il posto di Mattia Binotto: «Non importa chi sia davanti, Charles o Carlos, quello che più conta che è ci sia una Ferrari. Partiamo per vincere, sento una motivazione altissima».

