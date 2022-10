Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Nel secondo anticipo della decima giornata, Torino e Juventus si sfidano per il derby della Mole numero 205. Dopo i primi 9 turni di Serie A, i granata e i bianconeri si trovano separati in classifica da soli due punti. La Juventus, all’ottavo posto, ha preparato la partita in ritiro dopo il KO contro il Maccabi Haifa in Champions League; in campionato invece sono arrivate solo tre vittoria su nove partite disputate. «Ne usciremo un passo alla volta», ha assicurato Massimiliano Allegri. Il momento è delicato anche per il Torino, che non vince in campionato dal 5 settembre: dopo le tre sconfitte consecutive (Inter, Sassuolo e Napoli) è arrivato soltanto un pareggio contro l’Empoli. Juric torna in panchina dopo la squalifica, Pellegri può recuperare per la panchina, Sanabria (problemi muscolari) non sarà della partita assieme a Ricci (febbre). Davanti toccherà a Miranchuk e Radonjic con Vlasic falso nove. Allegri può tornare al 3-5-2 e punterà sull’aspetto motivazionale per ritrovare la vittoria in attesa dei rientri sempre più vicini di Chiesa e Pogba e aspettando quelli di De Sciglio e Di Maria.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

Juventus (3-5-2): Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 18.00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale sul sito del Messaggero.

