Juventus verso il derby: tifosi contro Agnelli, sostegno ad Allegri. Di Maria, stop tre settimane

di Timothy Ormezzano

Non c'è soltanto Allegri nel mirino del popolo bianconero. La contestazione si è abbattuta anche contro la squadra, la dirigenza e il presidente Agnelli. Gli ultrà bianconeri, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno appeso ai cancelli dello Stadium alcuni striscioni poi rivendicati dal gruppo Viking Juve. «Agnelli vattene», una delle scritte dagli ultrà.

Che, in un post, hanno contestato i «700 milioni di ricapitalizzazione in 3 anni per avere una squadra piena zeppa di mediocri, un ds preso dalla serie C, un ad che di calcio sa solo che la palla è sferica», chiedendo alla proprietà di intervenire: «Lapo e John Elkann è l'ora delle decisioni irrevocabili».

A difendere Agnelli e Allegri ci ha pensato Chiellini, intervistato da Sky: «Le parole del presidente mi sono piaciute. È sbagliato cercare un solo colpevole. Speriamo che il ritiro serva». Ma il conte Max, un po' a sorpresa, ha incassato anche il sostegno degli ultrà. «Mister Allegri non dimetterti mai Chi rema contro non è degno di questa maglia», recita un altro striscione.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA