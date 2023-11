Sinisa Mihajlovic, il dolore ancora vivo della moglie: «Un uomo eccezionale, lascia un vuoto enorme»

di Tommaso Cometti

Sinisa Mihajlovic è morto il 16 dicembre 2022, ma il suo ricordo è ancora vivo nel cuore di chi lo ha amato. Sua moglie, Arianna, è intervenuta nel corso di un tributo reso al calciatore dalla Hall of Fame del calcio italiano: «Ha lasciato un vuoto enorme, è stato un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista come marito e padre. Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro». «Credo che non verrà dimenticato facilmente», ha aggiunto la vedova.

I due cimeli consegnati al Museo del Calcio

Arianna Mihajlovic per l'occasione ha portato due cimeli che andranno al Museo del Calcio: la maglia di allenamento con le iniziali di Sinisa e la maglia che il Bologna ha donato alla famiglia dopo la sua morte.

